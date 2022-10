Wie sehr BASF-Aktie und Gaspreise derzeit miteinander zusammenhängen, zeigt ein Blick auf die jüngsten Entwicklungen. Am Montag gab es Schlagzeilen darum, dass der Gaspreis erstmals seit Juni unter die Marke von 100 Euro je Megawattstunde gefallen ist. Die BASF-Aktie folgte diesem Beispiel in umgekehrter Richtung.Mit einem Kursgewinn von rund 1,4 Prozent ging es für BASF (DE000BASF111) auf 46,60 Euro aufwärts, was dem höchsten Kurs seit Juni entspricht. Zwar sind die Gaspreise nicht der einzige Faktor, welcher diese Erholung auf die Beine gestellt hat. Sie ...

