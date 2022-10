Hamburg (ots) -Der antisemitische Hetzer Attila Hildmann betreibt bei dem Messengerdienst Telegram eine exklusive private Unterstützergruppe, in der er Nazis um sich versammelt und von seinem Versteck in der Türkei aus lenkt. Dem Magazin stern gelang es, sich in diese Gruppe einzuschleichen. Hildmann wird seit Februar 2021 per internationalem Haftbefehl gesucht.Auf seinen öffentlich zugänglichen Telegram-Kanälen wirbt Hildmann seit Juni 2022 für die exklusive private Unterstützergruppe. Wer ihm Geld auf seine Konten spende oder seine Lebensmittel online bestelle, werde eingelassen. Der stern bestellte ein paar Hildmann-Lebensmittel und bearbeitete anschließend die Rechnung. Die Reporter erfanden eine Person, die sich als Bolognese-Bestellerin und Attila-Fan ausgab.Mitte August schickte Hildmann dem stern einen Einladungslink in seine private Gruppe, die zu diesem Zeitpunkt den Namen "Wolfsschanze" trug. So hatte die Wehrmacht ein "Führerhauptquartier" in Ostpreußen genannt. Später benannte Hildmann die Gruppe mehrmals um.In der Gruppe sammeln sich rund 200 zahlende Fans von Hildmann. Viele sind offenbar stramme Nazis, sie tauschen sich aus über NPD-Aufmärsche, erzählen, dass sie beim Anblick von Juden einen "Würgereiz" bekämen und dass sie Hitler verehren. Einige reden Hildmann als "mein Führer" an, versprechen ihm "Loyalität bis zum Endsieg".Und der hetzt sie auf: "Eines Tages müsst ihr euch verteidigen", schreibt Hildmann. Seine Unterstützer sollten Sport treiben, sich für den Kampf vorbereiten. Und sie sollen für ihn antisemitische Flugblätter in Deutschland verteilen. Vordrucke stellt er ihnen zur Verfügung, kostenlos zum Download. Hildmann sieht sich offenbar als Nachfolger Adolf Hitlers, der den Kampf anführen will. "Es wird kein zweites 1945 geben unter meiner Führung", verspricht Hildmann.Pressekontakt:Sabine GrüngreiffGruner + Jahr GmbHLeiterin MarkenkommunikationTelefon: 040 / 37 03 - 2468E-Mail: gruengreiff.sabine@guj.deInternet: www.stern.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, STERN, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6329/5353836