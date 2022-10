Aktien: Diese Aktie hat ein China-Problem

Anzeige / Werbung

China ist der wichtigste Autoabsatzmarkt der Welt. Doch die Nachfrage im Reich der Mitte schwächelt. Tesla reagiert.

Der chinesische Automarkt ist der größte der Welt. Das gilt auch für das Thema Elektromobilität. Doch auch im Reich der Mitte wachsen die Bäume derzeit nicht in den Himmel, schwächelt die Nachfrage der Verbraucher. Der Elektroautopionier Tesla passt deshalb die Preise an.

Hier Aktien provisionsfrei kaufen

Wie Tesla mitteilte, wurden die Einstiegspreise für das Model 3 gesenkt - um bis zu neun Prozent. Es ist der erste Preisnachlass Teslas in diesem Jahr in China. Zuvor hatte die Null-Covid-Strategie der Regierung in Peking bereits für einen zeitweisen Produktionsstillstand bei Tesla gesorgt. Dieser hatte den Stopp aber zum Kapazitätsausbau seines Werks in Shanghai genutzt.

Bei der Bekanntgabe der Quartalszahlen hatte Konzernchef Elon Musk die derzeit herrschende wirtschaftliche Schwäche in China und Europa als "eine Art Rezession" bezeichnet. Das zuvor ausgegebene Ziel einer Auslieferungssteigerung von 50 Prozent in diesem Jahr in China werde man deshalb knapp verfehlen, so Musk.

Tesla-Aktie bestätigt Unterstützung

Die Aktie von Tesla verliert seit Mitte September deutlich, auch die 200-Tagelinie (rot) fällt ab. Der MACD (Momentum) ist dabei, sich zu stabilisieren und signalisiert eine erste Unterstützung. Die charttechnische Situation bessert sich aber erst nachhaltig, wenn der Widerstand bei 265 Dollar geknackt wird.

Enthaltene Werte: DE0007100000,US5949181045,US88160R1014,US02079K1079,US62914V1061