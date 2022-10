Hier das ideas-Magazin kostenlos lesen: https://tinyurl.com/3raxa3b5 Der deutsche Leitindex hat gestern an die Gewinne vom Montag angeknüpft. Allerdings sah es zum Handelsstart noch nicht danach aus. Der DAX lag am Vormittag klar im Minus. Am Nachmittag drehte er dann auf und schloss 0,9 Prozent höher bei 13.052 Punkten. Marktidee: Vonovia Die Aktie von Vonovia hatte im September 2020 ihr Rekordhoch markiert. Seitdem befindet sich das Papier allerdings in einem intakten Abwärtstrend. Am 13.Oktober verzeichnete der Wert ein Mehrjahrestief, startete dort aber eine Gegenbewegung. Aktuell läuft die zweite Erholungswelle. Aus technischer Sicht ist jetzt entscheidend, ob der Kurs den Sprung über einen bestimmten Widerstand schafft. ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 4 Ausgaben plus Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/uH2g Hier bekommt ihr das aktuelle Magazin von DER AKTIONÄR: https://www.boersenmedien.de/deraktionaer/1