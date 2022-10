Von Juli bis September verdiente MERCEDES-BENZ vor Zinsen und Steuern 5,2 Mrd. Euro und damit 83 % mehr als im Vorjahreszeitraum, als der Chipmangel die Auslieferungen bremste. Das war so von Analystenseite nicht erwartet worden. Der Umsatz legte um 19 % auf 37,7 Mrd. Euro zu, die Pkw-Auslieferungen konnten im Sommer um mehr als ein Drittel auf rund 530.000 Fahrzeuge gesteigert werden. Vor allem das China-Geschäft, das nicht mehr so stark unter Corona-Lockdowns litt, kurbelte die Verkaufszahlen an. MERCEDES-BENZ hob daher die Jahresprognose für den Gewinn an: Die Umsatzrendite für Pkw und Vans soll jetzt jeweils einen Prozentpunkt höher ausfallen mit 13 bis 15 % bzw. 9 bis 11 %. Der Betriebsgewinn soll deutlich und nicht mehr nur leicht über der Vorjahresmarke von 16 Mrd. Euro liegen. Hört sich gut an! Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info Kennen Sie schon das Free TV-Angebot von Bernecker TV? Abonnieren Sie kostenlos den YouTube-Kanal von Bernecker TV unter: www.youtube.com/BerneckerTV





