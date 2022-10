FourKites erhält sein zweites Patent innerhalb von zwei Jahren und ist weiterhin führend in der Innovation der Lieferkette mit einem unübertroffenen Einblick in die Dokumentation von Seetransporten, der Verladern hilft, Verzögerungen zu reduzieren und Gebühren zu minimieren

Das führende Unternehmen für Lieferketten-Transparenz FourKites gibt heute bekannt, dass das US-Patentamt dem Unternehmen das US-Patent Nr. 11,461,731 für seine einzigartigen Seetransportlösungen erteilt hat. Die FourKites-Lösungen für den Seeverkehr bieten internationalen Verladern und ihren Partnern einen vollständigen Überblick über alle komplexen Dokumentationsanforderungen bei jeder Etappe einer Seesendung.

Diese Funktionen stehen den Dynamic Ocean-Kunden von FourKites zur Verfügung und bieten den Verladern verwertbare Informationen sowie eine Automatisierung. So können Verlader fehlende, falsche oder unvollständige Unterlagen schnell und einfach identifizieren und beseitigen.

Hafenüberlastung, Verspätungen von Schiffen und falsche oder unvollständige Dokumente sind häufige Probleme für Seefrachtverlader, die jährlich Millionen von Dollar an Liege- und Festhaltegebühren (D&D für Demurrage and Detention) zahlen. Durch die Integration der internationalen Dokumentationsanforderungen mit der Transparenz der Seefracht automatisiert FourKites den Abgleich von spezifischen Dokumenten mit den Sendungen. So wird sichergestellt, dass zeitkritische Seefracht in jeder Phase der Reise mit korrekten und vollständigen Dokumenten durch den Zoll kommt.

"Das automatisierte Reporting und Tracking von FourKites für Seetransporte liefert genauere Daten in Echtzeit, die es Canfor ermöglichen, schneller auf Kundenanfragen zu reagieren und aktuelle Informationen über unsere anstehenden Transporte zu erhalten, die sonst manuell nachverfolgt werden müssten", sagt Bob Hayes, Vice President of Global Supply Chain bei Canfor.

Dieses jüngste Patent, das auf die Erteilung des US-Patents Nr. 11,017,347für die Smart Forecasted Arrival (SFA)-Funktionalität von FourKites folgt, unterstreicht das Engagement des Unternehmens, kontinuierliche Innovationen voranzutreiben, die die komplexesten Anwendungsfälle in der Lieferkettenbranche adressieren.1

"Wir freuen uns, den führenden Unternehmen der globalen Lieferkette wieder einmal einzigartige, bahnbrechende Funktionen anbieten zu können, die ein bedeutendes und kostspieliges Problem der Lieferkette lösen", so Mathew Elenjickal, Gründer und CEO von FourKites. "Im Gegensatz zu anderen Lösungen auf dem Markt, die Track-and-Trace-Transparenz bieten, fügen unsere neuesten Seeinnovationen eine intelligente Ebene der Automatisierung und End-to-End-Transparenz hinzu. Mit dieser patentierten Technologie können internationale Verlader die Vorteile eines einfachen Zugriffs auf die kritischen Lieferkettendaten nutzen, die sie benötigen, um schnellere Lösungen zu finden, Ausnahmen proaktiv zu verwalten und ihren Lieferkettenpartnern bessere Berichte zu liefern. Dieses jüngste Patent bringt uns einen Schritt näher an die Bereitstellung von Transparenz für alles und überall."

In den letzten Jahren sahen sich die Seeverlader mit noch nie dagewesenen Herausforderungen konfrontiert. Allein in der ersten Jahreshälfte 2022 kam es zu Störungen wie Hafenschließungen im Zusammenhang mit COVID-19, Containerknappheit, Tarifverhandlungen und neuen Gesetzen, die allesamt zu anhaltenden Verspätungen und Staus führten.

Als Reaktion darauf haben sich die Verlader für Lösungen entschieden, die eine durchgängige Transparenz und fortschrittliche Funktionen für das Management globaler Fracht bieten. In den letzten 12 Monaten verzeichnete Dynamic Ocean von FourKites eine der ausgereiftesten Seefrachttransparenzlösungen auf dem Markt einen Kundenzuwachs von 80 %, einschließlich der Übernahme durch große globale Marken wie Cardinal Health, LyondellBasell, McCain Foods, Roehm, Rove Concepts und Yamaha Motors. Im gleichen Zeitraum ist das Seefrachtvolumen von FourKites um 240 gestiegen.

FourKites hilft Verladern nicht nur dabei, die eskalierenden D&D-Gebühren zu reduzieren, sondern ermöglicht es ihnen auch, die Transportkosten zu senken, indem sie Containern, bei denen Gebühren anfallen, Vorrang einräumen und historische Leistungen und Engpässe analysieren, um den Seetransport zu optimieren. End-to-End-Funktionen für das Ausnahmemanagement ermöglichen eine einfache Fehlerbehebung bei Verspätungen von Containern sowie die Messung von Schlüsselkennzahlen wie pünktliche Zustellung und Festhaltekosten.

1 FourKites wurde in Gartners Bericht ‚Critical Capabilities for Real-Time Transportation Visibility Platforms' als führend für fortgeschrittene Anwendungsfälle eingestuft, einschließlich der Fähigkeiten in Bezug auf Benutzerfreundlichkeit, Implementierungsaufwand, Partner und Carrier-Netzwerke.

