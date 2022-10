Microsoft und Alphabet haben den Markt am Dienstag mit ihren Zahlen und dem Ausblick enttäuscht - und die Amazon-Aktie in Sippenhaft genommen. Der Titel des E-Commerce- und Cloud-Giganten verlor nachbörslich 4,3 Prozent. Es sind vor allem diese beiden Entwicklungen, die den Anlegern ganz und gar nicht schmecken.Der Cloud-Express verliert an Fahrt. Microsofts Azure-Plattform - das das Aushängeschild der Cloud-Sparte - verbuchte im abgelaufenen Quartal ein Wachstum von 35 Prozent. Im Vorquartal waren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...