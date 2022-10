Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen knüpften deutlich an ihre Vortagesgewinne an, so die Analysten der Nord LB.Die Rendite zehnjähriger Papiere sei im Gegenzug auf 2,17 gesunken. Für die Kurse der US-Treasuries sei es ebenfalls nach oben gegangen.Die Stimmung in den deutschen Unternehmen bleibe auch im Oktober durch einen ausgeprägten Pessimismus gekennzeichnet. Zwar könne sich der ifo-Geschäftsklimaindex am aktuellen Rand mehr oder weniger stabil halten, mit nur noch 84,3 Punkten notiere dieser wichtige deutsche Stimmungsindikator aber auf einem sehr niedrigen Niveau. Die Lagekomponente sei um 0,4 Punkte auf 94,1 Zähler zurückgegangen. Der Index für die Geschäftserwartungen habe sich jedoch marginal aufgehellt und sei um 0,3 Punkte auf nun 75,6 Punkte gestiegen. Die Konjunktur in Deutschland steuere dennoch mit Volldampf auf eine Rezession zu. ...

