HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Flatexdegiro nach den kürzlich veröffentlichten Zahlen von 25,00 auf 18,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. An der belastenden geringen Handelsaktivität im dritten Quartal dürfte sich auch in den letzten Monaten des Jahres wenig ändern, schrieb Analyst Peter Richardson in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings sollte der Online-Broker seine Rentabilität im Schlussquartal bessern können. Mittelfristig sieht er den Anlagehintergrund angesichts des Wettbewerbsvorteils der Gruppe und der Aussicht auf weitere Marktanteilsgewinne intakt./tav/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2022 / 17:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000FTG1111

