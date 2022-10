Der Veranstalter der DKM hat nachgezählt: Rund 250 Programmpunkte erwarten die Fachbesucher - ungebundene Finanz- und Versicherungsvermittler - auf der DKM 2022. Und irgendwie passt die Zahl auch gut zum Jubiläum der Leitmesse der Finanz- und Versicherungswirtschaft, denn es handelt sich um die 25. Auflage. Nach zwei Jahren Pandemie kehrt der "Messealltag" zudem wieder in vollem Umfang in die Messe Dortmund zurück. Gestern Abend ging es mit dem Warm-up los, am Mittwoch und Donnerstag stehen nun ...

Den vollständigen Artikel lesen ...