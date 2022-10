DJ Iberdrola steigert 9M-Gewinn dank USA- und Brasilien-Geschäften

Von Giulia Petroni

BARCELONA (Dow Jones)--Der spanische Energieversorger Iberdrola hat seinen Gewinn in den ersten neun Monaten des Jahres dank einer guten Geschäftsentwicklung in den USA und Brasilien gesteigert und die Gewinnprognose für 2022 bekräftigt. Der Nettogewinn stieg auf 3,10 Milliarden Euro, von 2,41 Milliarden Euro. Dazu trug auch ein Anstieg der Investitionen um 14 Prozent bei. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg von 8,16 Milliarden auf 9,53 Milliarden Euro, mit positiven Trends in allen Regionen außer dem Heimatmarkt Spanien.

Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahr um 35 Prozent auf 37,90 Milliarden Euro. Iberdrola erwartet im Gesamtjahr weiterhin einen Nettogewinn in der Spanne von 4 Milliarden bis 4,2 Milliarden Euro. Die Aktionäre sollen eine Zwischenvergütung von 0,18 Euro je Aktie erhalten, die im Januar ausgezhalt wird.

October 26, 2022 03:13 ET (07:13 GMT)

