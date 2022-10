DJ Reckitt Benckiser profitiert im 3. Quartal von Währungseffekten

Von Anthony O. Goriainoff

LONDON (Dow Jones)--Der britische Konsumgüterkonzern Reckitt Benckiser hat im dritten Quartal auf der Umsatzseite von günstigen Wechselkursen profitiert, rechnet aber weiterhin mit einer Inflation bei den Herstellungskosten im hohen Zehnerbereich.

Der Umsatz stieg im Dreimonatszeitraum um 14 Prozent auf 3,74 Milliarden britische Pfund, wie die Reckitt Benckiser Group plc mitteilte, zu der Marken wie Clearasil, Sagrotan und Calgon gehören. Währungseffekte trugen 8,5 Prozent zum Wachstum bei. Auf vergleichbarer Fläche lag das Umsatzwachstum bei 7,4 Prozent.

Das Ziel für das flächenbereinigtes Nettoumsatzwachstum im Gesamtjahr 2022 grenzte Reckitt Benckiser auf eine Spanne von 6 bis 8 Prozent ein. Bisher sah der Konzern das untere Ende der Spanne bei 5 Prozent.

"In der zweiten Jahreshälfte erwarten wir eine Normalisierung der Ernährungsmargen, ein höheres Investitionsniveau als in der ersten Jahreshälfte und ein härteres inflationäres Umfeld, da günstigere Hedging-Positionen, die in der ersten Jahreshälfte bestanden, zu höheren Sätzen erneuert werden", teilte das Unternehmen mit.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/cbr

(END) Dow Jones Newswires

October 26, 2022 03:26 ET (07:26 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.