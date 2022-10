Interessant: Die Aktie von General Mills (WKN: 853862) ist im bisherigen Börsenjahr 2022 deutlich besser als Coca-Cola (WKN: 850663). Blicken wir auf den Chart in Euro, so sehen wir bei dem Getränkekonzern ein Plus von 9,1 % seit Jahresanfang. Der Lebensmittelkonzern schafft es wiederum auf rund 33,5 % seit Anfang Januar. Das ist eine bedeutende Outperformance, wobei wir nicht die Währungseffekte dafür verantwortlich machen können. Beide Aktien sind dieser Situation schließlich ausgesetzt. Damit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...