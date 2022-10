Steht Alphabet in den Top-Flops des Tages, so bedeutet dies zumeist nichts Gutes. Tatsächlich gab die Alphabet-Aktie nachbörslich gestern stark nach. Doch was ist der Grund für den massiven Abverkauf? Von Johann Werther Grund dafür waren tatsächlich die Quartalszahlen des Online-Giganten, die sehr deutlich die Erwartungen der Analysten verfehlten. Beim Umsatz war das Minus noch überschaubar, als statt 70,58 Milliarden US-Dollar unter dem Strich 69,09 ...

