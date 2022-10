Die amerikanische Börse konnte am Dienstag erneut in der Endabrechnung Gewinne verbuchen. Dies lag insbesondere an den neuen Hoffnungen, dass die US-Notenbank bei ihrem Zinserhöhungszyklus etwas vom Gaspedal geht, nachdem Konjunktur- und Stimmungsdaten herauskamen, die für eine Abkühlung des makroökonomischen Rahmens sprechen und damit auch für die Möglichkeit, dass die ...

