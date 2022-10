Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung der Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG vom 25.10.2022:Aufgrund des Wegfalls des kartellrechtlichen Durchführungsverbotes und des Abschlusses der entsprechenden Vorbereitungshandlungen haben die Raiffeisen-Landesbank Steiermark und die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich am heutigen Tag die notwendigen Handlungen gesetzt und Beschlüsse in den jeweiligen Generalversammlungen gefasst (Closing), um zukünftig noch stärker im Bereich IT zusammenzuarbeiten. Die Raiffeisen Informatik Center Steiermark GmbH wird zu diesem Zweck auf die RAITEC GmbH verschmolzen (wirksam mit der Eintragung im Firmenbuch), mit dem Ziel, mit dem neuen gemeinsamen Banken-Rechenzentrum RAITEC GmbH Synergien zu heben und damit noch effizientere Strukturen für die Umsetzung von IT-Projekten zu schaffen. ...

