DJ Astrazeneca meldet Studienerfolg mit Brustkrebsmedikament Capivaserti

Von Kyle Morris

LONDON (Dow Jones)--Der Pharmakonzern Astrazeneca hat in einer Brustkrebsstudie mit seinem Medikamentenkandidaten Capivasertib die primären Endpunkte erreicht. In einer Phase-3-Studie an Patienten mit fortgeschrittenem Hormonrezeptor-positivem Brustkrebs habe Capivasertib plus Faslodex das progressionsfreie Überleben im Vergleich zu Faslodex in Kombination mit einem Placebo erheblich verbessert, teilte die britisch-schwedische Astrazeneca plc mit.

Brustkrebs ist die weltweit häufigste Krebserkrankung. 2020 wurden schätzungsweise 2,3 Millionen Patienten diagnostiziert.

October 26, 2022 04:23 ET (08:23 GMT)

