PRESSEMITTEILUNG Kizoo investiert in Rejuvenation Startup Mogling Bio Mogling Bio schließt Seed-Finanzierungsrunde mit Kizoo Technology Capital ab Berlin/Ulm - 26. Oktober 2022 - Mogling Bio, ein privates Biotech-Unternehmen, gab heute bekannt, dass es seine erste Seed-Investitionsrunde erfolgreich abgeschlossen hat. Alleiniger Investor ist die Risikokapitalgesellschaft Kizoo Technology Capital, die sich auf Startups mit Fokus auf die Umkehrung von altersbedingten Schäden auf zellulärer und molekularer Ebene konzentriert. Mogling Bio entwickelt neue pharmakologische Ansätze, um alte Stammzellen des blutbildenden Systems zu verjüngen. Durch die Alterung verlieren Stammzellen ihre normale Struktur. Verursacht wird dies durch eine gesteigerte Aktivität des Proteins CDC42. Dieser Strukturverlust führt zu einer verminderten Produktion und Qualität von Blut- und Immunzellen und kann Leukämien und andere Bluterkrankungen verursachen und somit auch das Immunsystem gravierend schwächen. Durch die Normalisierung der CDC42 Aktivität kann die Struktur, Ordnung und Funktionalität in der Zelle wiederhergestellt werden. Die so behandelten Zellen können ihre Aufgaben wieder in jugendlicher Form erfüllen und tragen damit zur Verjüngung sowohl von Stammzellen als auch des Immunsystems bei. Die zugrunde liegende Technologie wurde in den letzten 15 Jahren von Prof. Yi Zheng, Co-Direktor des Cancer and Blood Diseases Institute des Cincinnati Children's Hospital und Leiter des Signaling and Drug Discovery Program der Cincinnati Children's Research Foundation, und von Prof. Dr. Hartmut Geiger, Direktor des Instituts für Molekulare Medizin der Universität Ulm, entwickelt. "Wir freuen uns sehr, dass wir mit der finanziellen Unterstützung von Kizoo unser Ziel verfolgen können, alt gewordene Stammzellen, die für die Blutbildung und die Funktion des Immunsystems so wichtig sind, zu verjüngen. Dieser Ansatz bietet besonderes Potenzial, Krankheiten des Blutsystems, wie z.B. Leukämien, zu behandeln und die Funktion unseres Immunsystems zu verbessern", sagte Dr. Jürgen Reess, CEO von Mogling Bio. Dr. Reess verantwortete zuvor in der Rolle als Senior Vice President bei Boehringer Ingelheim Pharma die Entwicklung, Zulassung und Markteinführung zahlreicher Blockbuster-Therapien für Autoimmunerkrankungen, interstitielle Lungenerkrankungen, Erkrankungen des zentralen Nervensystems und Krebs. "Wir halten die Technologie von Mogling Bio für bahnbrechend, um alte Stammzellen wirklich zu verjüngen - nicht nur um altersbedingte Krankheiten zu lindern, sondern auch um die altersbedingte Abnahme der Funktion des Immunsystems wiederherzustellen", sagte Frank Schueler, Managing Director von Kizoo Technology Capital. Über Kizoo Kizoo's Schwerpunkt liegt auf Seed- und Folge-Finanzierungen von Rejuvenation Biotech-Startups. Nach vielen Jahren als Unternehmer, VC und Mentor von wachstumsstarken Hightech- und Biotech-Unternehmen, nach zahlreichen Exits und massiver Wertentwicklung für die Firmengründer, bringt das Team jetzt diese Erfahrung in die neu entstehende Welt von Rejuvenation Biotech - eine noch junge Industrie, die letztendlich wesentlich größer sein wird als alle bisherigen Technologiemärkte. Als Teil von Michael Greves Forever Healthy Gruppe unterstützt Kizoo aktiv die Gründung von Start-ups, die Forschung zu den Ursachen des Alterns in Therapien und Services für den Menschen umsetzen. Zu Kizoo ´s Investitionen gehören Cellvie, Cyclarity Therapeutics, Revel Phamaceuticals, Elastrin Therapeutics, LIfT BioSciences und andere. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.kizoo.com Über Mogling Bio Mogling Bio entwickelt neue pharmakologische Ansätze, um alte Stammzellen des blutbildenden Systems zu verjüngen. Durch die Alterung verlieren Stammzellen ihre normale Struktur. Verursacht wird dies durch eine gesteigerte Aktivität des Proteins CDC42. Dieser Strukturverlust führt zu einer verminderten Produktion und Qualität von Blut- und Immunzellen und kann Leukämien und andere Bluterkrankungen verursachen und somit auch das Immunsystem gravierend schwächen. Durch die Normalisierung der CDC42 Aktivität kann die Struktur, Ordnung und Funktionalität in der Zelle wiederhergestellt werden. Die so behandelten Zellen können ihre Aufgaben wieder in jugendlicher Form erfüllen und tragen damit zur Verjüngung sowohl von Stammzellen als auch des Immunsystems bei. Die zugrunde liegende Technologie wurde in den letzten 15 Jahren von Prof. Yi Zheng, Co-Direktor des Cancer and Blood Diseases Institute des Cincinnati Children's Hospital und Leiter des Signaling and Drug Discovery Program der Cincinnati Children's Research Foundation, und von Prof. Dr. Hartmut Geiger, Direktor des Instituts für Molekulare Medizin der Universität Ulm, entwickelt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.moglingbio.com Medienkontakt für Kizoo: Frank Schüler

