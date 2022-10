Die Puma-Aktie hat in den vergangenen sechs Monaten rund 33% an Wert verloren und ist am 21. Oktober 2022 auf ein neues 24-Monats-Tief bei 44,15 Euro gefallen. Was macht die Aktie langfristig? Puma-Aktie im Fokus An der Börse legten Puma-Aktien in den vergangenen zehn Jahren per saldo um +112,7% zu, was einer Performance von im Schnitt +7,8% pro Jahr entspricht. Ein Einsatz in...

Den vollständigen Artikel lesen ...