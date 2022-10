München (ots) -Das spektakuläre Event, das die neue Staffel von "Wer weiß denn sowas?" eröffnete, ist gestern Abend mit großem Publikumsinteresse zu Ende gegangen. 3,045 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer - das ist ein Marktanteil von 17,6 Prozent und bei den 14- bis 49-Jährigen betrug der Marktanteil 10, 4 Prozent - verfolgten gestern Abend ab 18:00 Uhr das Finale des 25-stündigen Dauerquizzens, das seit Montag im Ersten und in der ARD Mediathek übertragen wurde. Die ARD Mediathek erwies sich dabei als idealer Anlaufpunkt für alle jene, die sich keine Folge dieses Ereignisses entgehen lassen wollten: Insgesamt wurde der Livestream des Quizmarathons fast 1,5 Millionen mal aufgerufen.Christine Strobl, ARD Programmdirektorin"Was für eine originelle Idee und was für eine großartige Leistung. Herzlichen Dank an alle, die vor und hinter den Kameras dieses außergewöhnliche Event möglich gemacht haben. Dieser Marathon wird uns allen in besonderer Erinnerung bleiben. Spielfreude und eine nicht nachlassende Rateneugier sowie tolle Gäste sind die besten Garanten für das Durchhalten von Bernhard, Elton und Kai gewesen. Diese einzigartige Show ist die perfekte Verbindung vom Ersten und der ARD Mediathek - ein echter Hit für alle."Von den insgesamt 120 Studiogästen haben 111 ebenfalls die ganzen 25 Stunden durchgehalten, mitgeraten und ihren Team-Kapitän unterstützt. So viel Einsatz wird belohnt: Denn jeder Gast im Studio gewinnt. Die erspielte Gesamtsumme wird dann für soziale Zwecke verdoppelt. Insgesamt konnten 62 Tausend Euro für ehrenamtliches Engagement erspielt werden.Am heutigen Mittwoch, 26. Oktober 2022, zur gewohnten Zeit um 18:00 Uhr, begrüßen Kai Pflaume und die Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton ihre Kollegin und ihren Kollegen von "Gefragt - Gejagt": Adriane Rickel und Sebastian Jacoby"Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD Media und der ARD für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk."Wer weiß denn sowas?" im Internet unter www.daserste.de/wer-weiss-denn-sowas (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.daserste.de%2Funterhaltung%2Fquiz-show%2Fwer-weiss-denn-sowas%2Findex.html&data=05%7C01%7CAgnes.Toellner%40ard.de%7C5a8366d7ddf844f230f408dab346fad6%7Cbcca095d88d442f88260cc216b81f62d%7C0%7C0%7C638019414680498475%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=tKg1orRhCKTT3hwR2tmpj3CsdVWPmZHSt1ywfK6gDt8%3D&reserved=0)Fotos über www.ard-foto.dePressekontakt:Agnes Toellner, ARD Programmdirektion/Presse und Information,Tel: 089/558944 876, E-Mail: agnes.toellner@ard.debibo Loebnau, Die Agentur Anke Lütkenhorst GmbHTel: 0221/952 9080, E-Mail: kontakt@dieagentur-gmbh.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5354180