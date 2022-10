Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der Anlagestil Value ist in den vergangenen Jahren in der Aufmerksamkeit etwas hinter Growth zurückgeblieben, so die Experten der Universal-Investment-GmbH in ihrer aktuellen Ausgabe von "ChampionsNews".Doch welches Potenzial stecke hinter Value? Diese Frage beantworte Dyrk Vieten, Gründungsgesellschafter und Geschäftsführer von Amauris Invest, der mehrere Fonds von Lingohr & Partner Asset Management erfolgreich bei der Markteinführung begleitet habe. Am Beispiel der Fonds Lingohr Global Small Cap (ISIN LU1479103472/ WKN A2AR4B) und Lingohr Global Equity (ISIN LU1479102664/ WKN A2AR38) zeige er die Strategien auf und erklärt, worauf es ankomme. ...

