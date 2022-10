Köln (www.fondscheck.de) - Der September war ein sehr schwacher Monat an den Märkten, so die Experten von Sauren im Kommentar zum Sauren Dynamic Absolute Return Fonds (ISIN DE000A1WZ3Z8/ WKN A1WZ3Z).Die Aktienmärkte hätten ebenso wie die Rentenmärkte deutliche Kursverluste verzeichnet. Der wesentliche Grund für die schlechte Stimmung der Marktteilnehmer habe in dem Bekunden vor allem der US-amerikanischen Notenbank gelegen, zur Bekämpfung der Inflation die geldpolitische Straffung weiter zu verschärfen. ...

