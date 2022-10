Freiburg (ots) -Mit steigender Relevanz des Internets rückte auch bei der Badischen Zeitung der Digitaljournalismus ins Blickfeld. Und die unterschiedlichen Kulturen und Prioritäten der Print- und Onlineredaktion prallten aufeinander. Heute analysieren wir mithilfe vielfach erhobener Daten Zugriffszahlen auf Beiträge, Lesegewohnheiten und auch die Bereitschaft, sich als Nutzer zu registrieren, um einen bestimmten Text lesen zu können - oder dafür ein Abonnement abzuschließen. Diese Daten diktieren uns aber nicht unser Tun, sie sind Helfer und bringen die Redaktion immer wieder zum Prüfen und Reflektieren der eigenen journalistischen Entscheidungen. So feilen wir an unseren Inhalten, erhöhen im Zweifel auch unsere Relevanz. Als Voraussetzung, gemeinsam mit Print und Online in die Zukunft zu gehen, sicher nicht der schlechteste Ansatz. Das Essay gibt's in voller Länge unter http://mehr.bz/bof8659"Baden digital" - die Beilage zum 25-jährigen Bestehen der Homepage der Badischen Zeitung ist in BZ-App und eZeitung - http://mehr.bz/bof8621 - unter "Magzine" zu finden.Pressekontakt:Badische ZeitungAnselm BußhoffTelefon: 07 61 - 4 96-0kontakt.redaktion@badische-zeitung.dehttp://www.badische-zeitung.deOriginal-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59333/5354217