An den Börsen setzte sich am Dienstag Abwärtspotenzial durch, das auch im frühen Mittwochshandel unangetastet blieb. Die Inlandspreise folgen dem Verlauf und zeigen sich vor allem in Deutschland vielerorts mit deutlichen Nachlässen. Die Nachfrage bleibt dennoch ruhig. Verbraucher warten nun ab, wie weit die Preise noch nachgeben. Im Laufe des gestrigen Handelstages blieben die Ölpreise auf Richtungssuche. ...

