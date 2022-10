HSBC erweitert das Angebot an Strategie-ETFs um Value und Nebenwerte. 25. Oktober 2022. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Seit Dienstag sind zwei neue Exchange Traded Funds von HSBC Asset Management auf Xetra und über den Handelsplatz Börse Frankfurt handelbar. Mit dem HSBC MSCI World Value ESG UCITS ETF haben Anleger*innen die Möglichkeit, in Unternehmen aus Industrieländern zu investieren. Für die Auswahl verwendet der ETF einen Value-Ansatz. Hierbei werden nur Unternehmen ausgewählt, die anhand von ...

