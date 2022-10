Silberaktien unterbewertet: Vier Silberaktien mit glänzenden Aussichten, die Sie heute kaufen könnten

Anzeige / Werbung

Anleger, die sich am Silberpreis beteiligen möchten, täten gut daran, diese Aktien in ihr Silber-Portfolio aufzunehmen. Wir erwarten, dass diese Aktien den Anlegern ein ordentliches Aufwärtspotenzial bieten.

Liebe Leserinnen und Leser,

Silber ist ein Edelmetall und wird von Anlegern als gutes Wertaufbewahrungsmittel angesehen. Obwohl das Jahr 2022 kein besonders gutes Jahr für das Metall war, da es eines der am schlechtesten abschneidenden Metalle in diesem Zeitraum war, glauben viele jetzt, dass der Silberpreis einen Tiefpunkt erreicht hat und die Anleger in Scharen in sichere Häfen strömen.

Die Nachfrage nach diesem Edelmetall könnte aufgrund der steigenden Polysiliziumproduktion, die in Photovoltaikzellen zur Erzeugung von Solarenergie verwendet wird, steigen; dies wiederum kann den Silberpreis stützen. Da die Europäische Union versucht, ihr Solarkapazitätsziel um 10 % und die weltweite Produktion von Elektrofahrzeugen zu steigern, wächst eine weitere wichtige Industrie, die Silber verwendet. Infolgedessen wird die Nachfrage nach Silber in Zukunft erheblich steigen.

Das Engagement in Rohstoffen und Edelmetallen wie Silber ist für die meisten Anleger eine Schlüsselkomponente der Diversifikationsstrategie, und da die Nachfrage nach Silber weiterwächst, haben wir vier Silberminenaktien ausgewählt, um Ihnen ein gewisses Engagement in diesem Metall zu ermöglichen.

Hier sind unsere Top-4-Silberaktien mit dem besten Wert, dem schnellsten Wachstum und der besten Performance.

Discovery Silver (WKN: A3CM15 · SYM: 1CU)

Discovery Silver entwickelt eines der größten unerschlossenen Silberprojekte der Welt: das Cordero-Silberprojekt in Mexiko. Kürzlich gab das Unternehmen die durchgeführten metallurgischen Ergebnisse für die vorläufige Machbarkeitsstudie bekannt, die die Effizienz des Verarbeitungsprozesses weiter steigern konnten. Die vorläufige Machbarkeitsstudie wird Anfang 2023 abgeschlossen, und das Unternehmen ist bis zum Abschluss der Machbarkeitsstudie Ende 2023 gut finanziert.

Mit einem aktuellen Barguthaben von etwa 60 Millionen $ und keinen Schulden kann Discovery Silver (WKN: A3CM15 · SYM: 1CU) alle Aktivitäten bei Cordero im Jahr 2022 abschließen sowie alle notwendigen Arbeiten durchzuführen, um Cordero durch den Abschluss einer definitiven Machbarkeitsstudie im Anschluss an unsere PFS zu einer Bauentscheidung zu führen.

Summa Silver Aktie (WKN: A2P4EE · SYM: 48X)

Summa Silver Aktie (WKN: A2P4EE · SYM: 48X) besitzt zwei hochgradige Silberprojekte, Hughes in Nevada und Mogollon in New Mexico. CEO Galen McNamara ist kein Finanzmensch, sondern ein Geologe, und zwar nicht irgendein Geologe, sondern einer, der zwei Preise gewonnen hat.

Jochen Staiger von der Swiss Resource Capital AG hatte die Möglichkeit den CEO zu interviewen:

Wie Sie erfahren haben werden die Ressourcenschätzungen für beide Projekte im 4. Quartal 2022 erwartet.

Summa Silver Aktie (WKN: A2P4EE · SYM: 48X) hat 12 Millionen Dollar in bar, genug für die anstehenden arbeiten, also sollten wir für eine Weile keine Aktienverwässerung sehen.

Vizsla Silver (WKN: A3C9S4 · SYM: 0G3)

Vizsla Silver (WKN: A3C9S4 · SYM: 0G3) ist ein kanadisches Mineralexplorations- und Erschließungsunternehmen mit Hauptsitz in Vancouver, British Columbia, das sich auf die Weiterentwicklung seines Vorzeigeprojekts, des zu 100 % unternehmenseigenen Silber-Gold-Projekts Panuco in Sinaloa, Mexiko, konzentriert.

Schauen Sie sich das Interview mit Präsidenten & CEO Michael Konnert an:

Wie wir erfahren haben, führt das Unternehmen derzeit letzte Explorationsarbeiten durch auf dem Projekt durch, die bis Ende des Jahres zu einer aktualisierten Ressourcenschätzung führen werden .

Gleichzeitig arbeitet Vizsla Silver an einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung des Projekts, die anschließend abgeschlossen wird.

Das Unternehmen ist mit 15 Mio. CAD gut finanziert und das Management und Insider kaufen fleißig Aktien, ein Indiz dafür das der Aktienkurs ist derzeit relativ günstig ist.

Tier One Silver (Aktie WKN: A2QNN8 · SYM: TOV0)

Tier One Silver ist ein relativ junges Unternehmen und entstand durch eine Abspaltung aus der Auryn Resources im Oktober 2020.

Tier One Silver's Hauptgrundstück ist, das zu 100% im Eigentum befindliche Curibaya Projekt das eine Größe von ca. 11.000 Hektar hat und nur rund 48 Km Nord-Nordöstlich der Provinzhauptstadt Tacna liegt und bequem per Straße erreicht werden kann.

In diesem Interview mit President & CEO Peter Dembicki und Senior Vize Präsident Exploration Christian Rios erfahren Sie u.a das Tier One Silver vor kurzem die Umweltgenehmigungen für 200 Bohrlöcher auf dem Silberprojekt Curibaya erhalten hat.

Dies ermöglicht nun den Beginn des Bohrprogramms, für das das Unternehmen ausreichend finanziert ist.

Erste Ergebnisse können sich durchaus sehen lassen:

408,2 g/t Silber und 1,48 g/t Gold auf 4,5 Metern im Zielgebiet Cambaya bei Curibaya! Die kompletten Ergebnisse der Schlitzproben aus dem Projekt Curibaya können Sie hier einsehen.

Rückenwind dürfte der Aktienkurs zukünftig auch von potenziell guten Bohrlöchern und aktuell steigenden Edelmetallpreisen erhalten.

Silberaktien stark unterbewertet

Wenn Inflationsängste dazu führen, dass Anleger Fiat-Währungen meiden, denkt jeder eher an den klassischen Inflationsschutz: Gold. Sie neigen jedoch dazu zu übersehen, dass Gold im Laufe der Geschichte seine Verwendung als solides Geld mit seinem Bruder Silber geteilt hat.

Während Gold hauptsächlich als solides Geld fungiert und für Schmuckzwecke verwendet werden kann, fungiert Silber nicht nur als solides Geld, sondern hat auch viele industrielle Anwendungen.

Aufstrebende Branchen wie Solarunternehmen werden jedes Jahr mehr und mehr Silber nachfragen, da sie versuchen, mehr Photovoltaikzellen zu produzieren.

Wir haben deshalb Silberbergbauunternehmen in die engere Wahl gezogen, die über starke Geschäftsgrundlagen verfügen, die ihre Explorationsaktivitäten unterstützen.

Wir erwarten, dass diese Aktien den Anlegern ein ordentliches Aufwärtspotenzial bieten.

Anleger, die sich am Silberpreis beteiligen möchten, täten gut daran, diese Aktien in ihr Silber-Portfolio aufzunehmen.

Wie immer verbleiben wir mit

Spekulativen Grüßen

aus der Hotstock Investor Redaktion

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Disclaimer

Sämtliche Veröffentlichungen, also Berichte, Darstellungen, Mittelungen sowie Beiträge ("Veröffentlichungen") dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handelsempfehlung hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs von Wertpapieren dar. Die Veröffentlichungen sind nicht mit einer professionellen Finanzanalyse gleichzusetzen, sondern geben lediglich die Meinung der Orange Unicorn Media/hotstock-investor.com ("Herausgeber"), bzw. der für diese tätigen Verfasser der Veröffentlichungen ("Verfasser") wieder. Jedes Investment in die hier vorgestellten Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen, Derivate auf Wertpapiere etc. (zusammen "Finanzinstrumente") ist mit Chancen, aber auch mit Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Kauf-/Verkaufsaufträge sollten zum eigenen Schutz stets limitiert werden. Dies gilt insbesondere für die hier behandelten Werte aus dem Small- und Micro-Cap-Bereich, die sich ausschließlich für spekulative und risikobewusste Anleger eignen.

Jeder Anleger handelt auf eigenes Risiko.

Der Herausgeber und die für ihn tätigen Verfasser übernehmen keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder sonstige Qualität der Veröffentlichungen.

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland) Für die Berichterstattung über das Unternehmen Discovery Silver, Summa Silver, Tier One Silver und Viszla Silver wurden Verfasser und Herausgeber entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

Verfasser, Redakteur und Vermittler halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktien. Eine individuelle Offenlegung zu Wertpapierbeteiligungen des Herausgebers und der Verfasser und/oder der Vergütung des Herausgebers oder der Verfasser durch das mit Veröffentlichungen im Zusammenhang stehende Unternehmen Dritte, werden in beziehungsweise unter der jeweiligen Veröffentlichung ausdrücklich ausgewiesen.

Die in den jeweiligen Veröffentlichungen angegebenen Preise/Kurse zu besprochenen Finanzinstrumenten sind, soweit nicht näher erläutert, Tagesschlusskurse des zurückliegenden Börsentages oder aber aktuellere Kurse vor der jeweiligen Veröffentlichung. Allgemeiner Haftungsausschluss Die Veröffentlichungen dienen ausschließlich Informationszwecken. Alle Informationen und Daten in den Veröffentlichungen stammen aus Quellen, die der Herausgeber bzw. der Verfasser zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig hält. Der Herausgeber und die Verfasser haben die größtmögliche Sorgfalt darauf verwandt, sicherzustellen, dass die verwendeten und zugrunde liegenden Daten und Tatsachen vollständig und zutreffend sowie die herangezogenen Einschätzungen und aufgestellten Prognosen realistisch sind.

Der Herausgeber übernimmt jedoch keine Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit, und Aktualität der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen.

Der Herausgeber hat keine Aktualisierungspflicht.

Er weist darauf hin, dass nachträglich Veränderungen der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und der darin enthaltenen Meinungen des Herausgebers oder des Verfassers entstehend können. Im Falle derartiger nachträglicher Änderungen ist der Herausgeber nicht verpflichtet, diese mitzueilen bzw. gleichfalls zu veröffentlichen. Die Aussagen und Meinungen des Herausgebers bzw. Verfassers stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments dar. Der Herausgeber ist nicht verantwortlich für Konsequenzen, speziell für Verluste, welche durch die Verwendung der in Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und Meinungen folgen bzw. folgen könnten.

Der Herausgeber und die Verfasser übernehmen insbesondere keine Gewähr dafür, dass aufgrund des Erwerbs von Finanzinstrumenten der Gegenstand von Veröffentlichungen sind Gewinne erzielt oder bestimmte Kursziele erreicht werden können.

Herausgeber und Verfasser sind keine professionellen Investitionsberater. Der Herausgeber und der Verfasser sind im Zusammenhang mit Veröffentlichungen für Dritte tätig. Sie erhalten von Dritten Entgelte für Veröffentlichungen, was zu einem Interessenkonflikt führen kann, auf den hiermit ausdrücklich hingewiesen wird.

Die auf den Internetseiten des Herausgebers wiedergegebenen Informationen und Meinungen Dritter, insbesondere in den Chats, geben nicht die Meinung des Herausgebers wider, so dass dieser entsprechend keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der Informationen übernimmt. Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem jeweiligen Autor. Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des jeweiligen Autors oder des Herausgebers erlaubt.

Urheberrecht

Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem Herausgeber. Der Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers erlaubt. Die Nutzung der Veröffentlichungen ist nur zu privaten Zwecken erlaubt. Eine professionelle Verwertung ist entgeltpflichtig und nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers zulässig. Veröffentlichungen dürfen weder direkt noch indirekt nach Großbritannien, in die USA oder Kanada oder an US-Amerikaner oder eine Person, die ihren Wohnsitz in den USA, Kanada oder Großbritannien hat, übermittelt werden.

