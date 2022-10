Die Berichtsaison ist in vollem Gange. In der Solarbranche legte am Dienstagabend Enphase Energy nach Börsenschluss ein sehr gutes Zahlenwerk vor. Das US-Energietechnologie-Unternehmen übertraf sowohl beim Gewinn als auch bei den Erlösen die Markterwartungen. Und es gibt noch eine weitere gute Nachricht, die den Kurs des Solar-Titels stützen dürfte. Konkret erzielte Enphase bei einem Umsatz von rund 635 Millionen Dollar einen Gewinn pro Aktie von 1,25 US-Dollar. Das war deutlich mehr, als die Analysten ...

