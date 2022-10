Flensburg (ots) -Führende Unternehmen für Kühllösungen und -ketten geben Kooperation bekanntDie Secop GmbH und B Medical Systems haben eine Vereinbarung über die gemeinsame Entwicklung von Lösungen für eine neue Generation von medizinischen Transportboxen getroffen. Sie sollen Impfstoffe, Bioproben und andere temperaturempfindliche Proben sicher bei extrem niedrigen Temperaturen von bis zu -86°C lagern und transportieren können - selbst bei sehr heißen Umgebungsbedingungen mit bis zu 43°C. Die Secop GmbH mit Hauptsitz in Flensburg ist ein weltweit führender Anbieter von fortschrittlichen Kühllösungen für mobile, batteriebetriebene Anwendungen sowie für die kommerzielle und medizinische Kühlkette. B Medical Systems mit Hauptsitz in Hosingen (Luxemburg) ist ein weltweit führender Hersteller von Kühlkettenlösungen für Impfstoffe.Die COVID-19-Pandemie, die zunehmende Verbreitung der mRNA-Technologie, die Entwicklung mehrerer extrem temperaturempfindlicher Impfstoffe, die wachsende Bedeutung der Zell- und Gentherapie (CGT) und vieles mehr haben zu einer ständig steigenden Nachfrage nach zuverlässigen medizinischen Kühlkettenlösungen bei extrem niedrigen Temperaturen geführt. Im Rahmen ihrer Zusammenarbeit wollen Secop und B Medical Systems eine zuverlässige und effektive Lösung für die medizinische Kühlkette anbieten: eine aktive Transporteinheit, die mit einem Kaskaden-Kompressor-System ausgestattet ist, das speziell dafür ausgelegt ist, selbst unter tropischen Umgebungsbedingungen ultratiefe Temperaturen zu erreichen.Secop und B Medical Systems werden eine Reihe von Entwicklungs- und Testaktivitäten durchführen und dabei die jahrzehntelange Erfahrung von Secop im Bereich effizienter mobiler Kühlkompressoren und das Fachwissen von B Medical Systems bei der Entwicklung innovativer und zuverlässiger Lösungen für medizinische Transportboxen nutzen."Das Ingenieurteam von Secop hat intensive Entwicklungs- und Testaktivitäten durchgeführt, um eine innovative Kühleinheit zu erproben und zu optimieren, bei der eine Kaskade von batteriebetriebenen Verdichtern zum Einsatz kommt, die für medizinische Anwendungen optimiert ist und die in der Lage ist, mit einem bewährten, zuverlässigen Design extrem niedrige Temperaturen von bis zu -86°C zu erreichen, aufrecht zu erhalten und zu garantieren. Dies ist der Temperaturbereich, der für die neue Generation mRNA-basierter COVID-19-Impfstoffe erforderlich ist, selbst bei einer Umgebungstemperatur von 43°C", so Jan Ehlers, Geschäftsführer der Secop GmbH. "Die Entwicklungsvereinbarung mit B Medical Systems ist für die Secop-Gruppe ein bedeutender Schritt nach vorn. Beide Unternehmen können ihre Fähigkeiten und Technologien zusammenbringen, um die erfolgreiche Entwicklung eines bahnbrechenden Produkts zu unterstützen, das eine nachhaltige Entwicklung der Kühlkette fördern und zur Verbesserung der Lagerung und Lieferung von Impfstoffen weltweit beitragen kann.""Die Fähigkeit, Impfstoffe und temperaturempfindliche Proben bei extrem niedrigen Temperaturen zuverlässig zu transportieren, wird immer wichtiger. Die gemeinsame Entwicklungsvereinbarung ist ein wichtiger Schritt auf unserem Weg zur Bereitstellung dieser nächsten Generation von Ultra-Tieftemperatur-Kühlkettengeräten. Indem wir Secops Erfahrung in der Kompressor-Technologie und die Expertise von B Medical Systems in der Entwicklung innovativer medizinischer Kühlkettenlösungen zusammenbringen, bin ich zuversichtlich, dass wir dem Markt bald eine komfortable und zuverlässige Lösung für die sichere Lagerung und den Transport von kleinen Mengen an Impfstoffen, Medikamenten und Proben bei extrem niedrigen Temperaturen anbieten können", so Luc Provost, CEO von B Medical Systems.Die Forschungs- und Entwicklungsteams von Secop und B Medical Systems arbeiten derzeit an gemeinsamen Entwicklungsaktivitäten im Rahmen der Vereinbarung und beide Unternehmen wollen die Entwicklungs- und Testphase in naher Zukunft abschließen, um diese neue Lösung für ultratiefe Kühlketten anbieten zu können.Über die Secop-GruppeSecop ist der Experte für fortschrittliche hermetische Verdichter-Technologien und Kühllösungen für die gewerbliche Kühlung. Secop entwickelt und unterstützt hochleistungsfähige stationäre und mobile Kühllösungen für führende Unternehmen der gewerblichen Kühlung auf der ganzen Welt. Die Secop Gruppe entwickelt und produziert hermetische Verdichter und elektronische Steuerungen für Kühllösungen in drei Hauptgeschäftsbereichen: Stationäre Kühlung, Mobile Kühlung und Medizinische Kühlkette.Secops Geschäftssegment "Stationäre Kühlung" (AC-Versorgungs-Verdichter für statische Anwendungen) bietet Verdichter für leichte kommerzielle Anwendungen im Lebensmitteleinzelhandel, in der Gastronomie, für Merchandiser und Spezialanwendungen sowie für ausgewählte Anwendungen im Wohnbereich. Secops Geschäftssegment "Mobile Kühlung" (batteriebetriebene Gleichstromversorgung für mobile Anwendungen) ist der weltweit führende Anbieter von hermetischen Hochleistungs-Gleichstromverdichtern für Automobile, Lastwagen, Wohnmobile, tragbare Boxen und andere mobile Anwendungen. Secops Geschäftssegment "Medical Cooling" entwickelt Kühllösungen für die Lagerung und den Transport in medizinischen Kühlkettenanwendungen. Mit jahrelanger Erfahrung in der Entwicklung von Kompressoren und Kühleinheiten für medizinische Transportboxen, solarbetriebene Kühlschränke, Bio-Medical- und ULT-Kühlschränke kann Secop auf ein breites Know-how zurückgreifen, um Partner bei der Optimierung der neuen Generation von umweltfreundlichen und effizienten medizinischen Kühlschränken zu unterstützen.Die Gruppe verfügt über Produktionsstätten in der Slowakei und China sowie über Forschungszentren in Deutschland, Österreich, der Slowakei, China und den USA. Secop gehört seit September 2019 zum ESSVP IV Fonds, beraten von der Orlando Management AG, einem führenden Investor in Industrieunternehmen.Weitere Informationen zur Secop-Gruppe: www.secop.comÜber B Medical SystemsB Medical Systems ist ein globaler Hersteller und Vertreiber von medizinischen Kühlkettenlösungen. Das Unternehmen mit Sitz in Hosingen, Luxemburg, wurde 1979 gegründet, als die WHO an Electrolux herantrat, um eine Lösung für die sichere Lagerung und den Transport von Impfstoffen auf der ganzen Welt anzubieten. In den drei Hauptgeschäftsbereichen Impfstoff-Kühlkette, Medizinische Kältetechnik und Blutmanagementlösungen bietet das Unternehmen über 100 Produkte an. Zu den wichtigsten Produkten von B Medical Systems gehören Impfstoffkühlschränke (eisgekühlte und solarbetriebene Kühlschränke mit Direktantrieb (SDD)), Laborkühlschränke, Laborgefrierschränke, Apothekenkühlschränke, Ultratiefkühlschränke und Transportlösungen.Die Produkte von B Medical Systems werden in mehr als 140 Ländern eingesetzt und verfügen über eine installierte Basis von mehr als einer halben Million Geräten weltweit. B Medical Systems hat Niederlassungen in den USA und Indien. B Medical Systems ist Teil von Azenta, Inc., einem weltweit führenden Anbieter von Life-Science-Lösungen.Weitere Informationen zur B Medical Systems: www.bmedicalsystems.comPressekontakt:Uwe SchmidtIndustrie-Contact AGBahrenfelder Marktplatz 722761 Hamburguwe.schmidt@industrie-contact.comTel: +49 40 899 666 25Original-Content von: Secop GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/110880/5354291