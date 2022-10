Microsoft: Cloud-Sparte wächst stark

Werbung



Der Technologiekonzern Microsoft legte am vergangenen Dienstagabend gemischte Zahlen vor. Während das Cloud-Geschäft stark anwuchs, verzeichnete der Umsatz mit dem Betriebssystem einen Rückgang von 15 Prozent. Außerdem heute: Erfahren sie mehr über die aktuelle Zinswende in unserem heutigen Webinar.



Am vergangenen Abend legte Technologieriese Microsoft die Quartalszahlen vor. Der Konzern ist vor allem für sein Betriebssystem Microsoft Windows bekannt, im vergangenen Quartal verzeichnete Microsoft jedoch Ein Umsatzrückgang von 15% mit ihrem Betriebssystem. Auch das PC-Geschäft schwächelte. Auf der anderen Seite war jedoch das Cloud-Geschäft ein Leistungsträger. Erstmals erwirtschaftete der Konzern mehr als die Hälfte seines Umsatzes mit dem Cloud-Geschäft, insgesamt 25,7 Milliarden Dollar. Der Reingewinn pro Aktie sank auf 2,35 Dollar je Aktie - ein Abschlag um 13 Prozent. Trotz des stark wachsenden Cloud-Geschäfts (24 Prozent Zuwachs) stellte der Konzern ein anspruchsvolles kommendes Quartal in Aussicht.







Die hohe Inflation beeinträchtigt die Wirtschaft spürbar, da merklich auf Konsumgüter verzichtet wird. Und am morgigen Donnerstag richtet sich der Blick der Anlegerwelt auf die Sitzung der EZB. Die Aussichten und auch die Höhe des nächsten Zinsschrittes wird mit Spannung erwartet. Doch was bedeutet das für die Aktenmärkte und die Anleger? Im heutigen Webinar wird unser Referent Julius Weiß zusammn mit Ihnen genau dieser Frage auf die Spur gehen. Seien sie live mit dabei, heute um 18:30 unter folgendem Link:

