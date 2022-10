Frankfurt (ots) -Fast jedes dritte Kind in Deutschland wird per Kaiserschnitt zur Welt gebracht. In einer repräsentativen Umfrage hat Aptaclub herausgefunden: Obwohl diese Art der Geburt so verbreitet ist, machen sich viele Mütter danach Sorgen um die Gesundheit ihres Kindes. Zudem plagen sie häufig Schuldgefühle. Aus diesem Grund findet für Schwangere und junge Eltern am 8. November um 20:30 Uhr auf dem Aptaclub Instagram-Kanal (https://www.instagram.com/aptaclub_de/) ein Experten-Talk zum Thema "(Un-)geplanter Kaiserschnitt: das andere Normal" statt. Als Experten mit dabei sind Gynäkologe Dr. med. Konstantin Wagner von "gynaeko.logisch" und Kinderarzt Dr. med. Vitor Gatinho von "kids.doc.de".Rund jeder dritten Mutter mit Kaiserschnitt (35 Prozent), die eigentlich eine natürliche Geburt geplant hatte, fällt es nach der Geburt schwer zu akzeptieren, dass ihr (jüngstes) Kind nicht wie geplant auf die Welt kam. Viele hadern damit, ihrem Nachwuchs keinen "natürlichen" Start ins Leben gegeben zu haben. Das zeigt eine repräsentative Aptaclub Umfrage, durchgeführt vom Meinungsforschungsinstitut YouGov unter Müttern in Deutschland.[1]Die Frauen haben Bedenken, dass dem Säugling generell etwas fehle - außerdem haben sie Sorgen um den Aufbau einer starken Darmflora. Bei einem Kaiserschnitt passieren die Kinder nicht den Geburtskanal. Daher fehlt ihnen der Kontakt zu wichtigen Bakterien aus dem Vaginalsekret und der mütterlichen Darmflora, beispielsweise den Bifidobakterien. Diese wirken sich positiv auf den Aufbau der kindlichen Darmflora und damit auch auf die Entwicklung des Immunsystems aus. Per Kaiserschnitt geborene Kinder haben stattdessen in erster Linie Kontakt zu Umgebungskeimen und Bakterien von der Haut der Mutter."Obwohl Kaiserschnitte seit Jahrzehnten an der Tagesordnung sind, machen sich viele Frauen leider dennoch Sorgen", sagt Alexandra Dobrzynski, Ernährungswissenschaftlerin im Aptacare Expertenteam. "Aus ernährungswissenschaftlicher Perspektive besteht dazu kein Grund. Die Besiedlung des Darms mit wichtigen Bakterien ist mit der Geburt nicht abgeschlossen. Der Aufbau der Darmflora dauert mehrere Jahre und kann durch die Ernährung mit Muttermilch maßgeblich unterstützt werden, so Alexandra Dobrzynski."Sollte ein Säugling nicht mehr voll gestillt werden, können sich Eltern hinsichtlich einer adäquaten Folgenahrung von dem Kinderarzt, der Kinderärztin oder der Hebamme beraten lassen.Viele Frauen plagen SchuldgefühleDer Umfrage zufolge haben 27 Prozent der Mütter ihr jüngstes Kind per Kaiserschnitt zur Welt gebracht - nur bei jeder fünften (18 Prozent) war es ein Wunschkaiserschnitt, die anderen waren spontan (47 Prozent) oder wurden aus medizinischen Gründen bereits während der Schwangerschaft geplant (33 Prozent)."Die Betreuung der Wöchnerin nach einem Kaiserschnitt ist für uns Hebammen keine Ausnahme. In den Tagen nach einer Geburt wechseln sich viele unterschiedliche Gefühle ab. Die Freude und der Stolz einem Kind das Leben geschenkt zu haben, wird oft getrübt durch Enttäuschung oder Schuldgefühle, wenn die Geburt nicht so verlaufen ist wie gewünscht," weiß Lisa Hacklinger, Hebamme und Expertin im Aptacare Expertenteam."Hebammen können eine große Unterstützung sein, um die Schwangere im Vorfeld gut aufzuklären und vorzubereiten. Aber auch Familie und Freunde sind im Wochenbett wichtig, um die Mutter aufzufangen, ein gutes Netzwerk zu bilden und um den Gefühlen Raum zu geben indem offen darüber gesprochen wird," weiß sie Rat.Auch das Aptacare Expertenteam (https://www.aptaclub.de/beratung.html) bietet Unterstützung an. Zahlreiche Expert*innen wie ein Gynäkologe, eine Psychologin und Familienberaterin, eine Stillberaterin sowie Hebammen, Ernährungswissenschaftlerinnen und Kinderärzt*innen stehen werdenden Eltern und jungen Familien mit praktischen Tipps zur Seite. Hierfür bieten sie sowohl eine kostenlose, persönliche Beratung per Telefon oder WhatsApp wie auch kostenlos abrufbare Experten-Talks.Der nächste Experten-Talk zum Thema "(Un-)geplanter Kaiserschnitt: das andere Normal" findet am 8. November um 20:30 Uhr mit Gynäkologe Dr. med. Konstantin Wagner von "gynaeko.logisch" (253.000 Follower) und Kinderarzt Dr. med. Vitor Gatinho von "kids.doc.de" (415.000 Follower) auf dem Aptaclub Instagram-Kanal (https://www.instagram.com/aptaclub_de/) statt.Wichtiger Hinweis:Stillen ist die beste Ernährung für einen Säugling. Wichtiger Hinweis:Stillen ist die beste Ernährung für einen Säugling. Säuglingsanfangsnahrungen sollten nur auf Rat von Kinderärzt*innen oder anderem medizinischen Fachpersonal verwendet werden.  [1] Die verwendeten Daten beruhen auf einer von Aptaclub beauftragten Online-Umfrage der YouGov Deutschland GmbH, an der 1025 Mütter zwischen dem 01. und 07.07.2022 teilnahmen.