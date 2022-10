EQS-Ad-hoc: Hamburger Hafen und Logistik AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Hamburger Hafen und Logistik AG: Bundesregierung stimmt der Minderheitsbeteiligung von CSPL am HHLA Container Terminal Tollerort unter Auflagen zu



26.10.2022 / 13:03 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Hamburg, 26. Oktober 2022 Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Art. 17 Marktmissbrauchsverordnung Bundesregierung stimmt der Minderheitsbeteiligung von CSPL am HHLA Container Terminal Tollerort unter Auflagen zu Die Bundesregierung hat durch Kabinettsbeschluss vom 26. Oktober 2022 den Erwerb einer Minderheitsbeteiligung durch die chinesische COSCO Shipping Ports Limited (CSPL) am HHLA Container Terminal Tollerort (CTT) unter Auflagen zugestimmt. Zu den Auflagen zählt insbesondere eine Begrenzung des Stimmrechtsanteils auf 24,99 Prozent. Laut Pressemitteilung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) wird den Erwerberinnen ferner untersagt, in anderer Weise eine wirksame Beteiligung an der Kontrolle der HHLA CTT zu erlangen, die über den durch einen Stimmrechtsanteil unterhalb von 25 % vermittelten Einfluss hinausgeht. Der konkrete Text der Entscheidung liegt den Parteien noch nicht vor. Der Entscheidung vorausgegangen war eine 13-monatige Investitionsprüfung seitens der Bundesregierung wie sie bei Unternehmensanteilserwerben durch Unternehmen aus Nicht-EU-Staaten erforderlich ist. Ursprünglich hatten sich die Vertragsparteien auf eine 35-prozentige Minderheitsbeteiligung von CSPL an der in Hamburg ansässigen Betreibergesellschaft Container Terminal Tollerort GmbH verständigt. Der entsprechende Vertrag war am 21. September 2021 von beiden Parteien unterzeichnet worden. HHLA und CSPL werden sich nach Zustellung der Entscheidung durch das BMWK auf Basis der konkreten Rahmenbedingungen zu den nächsten Schritten austauschen.





Kontakt:

Julia Hartmann

Leiterin Investor Relations



HAMBURGER HAFEN UND LOGISTIK AG

Bei St. Annen 1, D-20457 Hamburg, www.hhla.de



Tel: +49-40-3088-3397

Fax: +49-40-3088-55-3397

