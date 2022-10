Hannover (www.anleihencheck.de) - Angesichts der kommenden EZB-Sitzung am Donnerstag war der Primärmarkt im Vergleich zu den Vorwochen verhältnismäßig ruhig, so Jan-Phillipp Hensing von der NORD/LB.Insgesamt konnten wir - neben der angekündigten EU-Auktion - lediglich eine Neuemission ausfindig machen, nachdem die geplante Emission der Französischen Gemeinschaft Belgiens im Laufe der Vermarktungsphase verschoben wurde, so die Analysten der NORD/LB. ...

