Frankfurt am Main (www.fondscheck.de) - Der Vermögensverwalter VanEck listet heute den VanEck Circular Economy UCITS ETF (ISIN IE0001J5A2T9/ WKN A3DVNE) an der Deutschen Börse Xetra, so VanEck in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Mit diesem neuen ETF (Exchange Traded Fonds) können Anleger in Unternehmen der Recycling-Branche investieren und an der Entwicklung der Kreislaufökonomie teilhaben. Damit erweitert das Unternehmen sein Angebot an Impact ETFs, die von VanEck in Europa angeboten werden. ...

