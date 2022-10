Erfurt (ots) -Wie schlagen sich Social-Media-Stars bei der großen Battle Challenge? "Checkpoint"-Moderator Tommy Scheel fordert die kreative Influencerin Julia Beautx und den Juristen Herr Anwalt in actionreichen Challenges rund um die Themengebiete der beiden heraus. "Checkpoint - Die Battle Challenge" (ZDF) wird als Doppelfolge 29. Oktober ab 20:10 Uhr bei KiKA gezeigt. Die beiden Duelle mit Creator Herr Anwalt und Influencerin Julia Beautx stehen auf kika.de und im KiKA-Player zum Abruf bereit.Pro Duell messen sich die Kontrahenten bei "Checkpoint - Die Battle Challenge" in drei verschiedenen Herausforderungen: Statt Regeln und Gesetze einzuhalten, müssen Herr Anwalt und Tommy sie brechen und im Zweikampf gegen Julia Beautx, DIY-Expertin, Sängerin und Schauspielerin geht es um kreative Ideen. Ob Tommys "Checkpoint"-Expertise dabei mit den Kompetenzen der Content-Creator*innen mithalten kann, entscheidet sich bei den Challenges, die den explosiven Regeln von "Checkpoint" (ZDF) folgen. Das heißt: Es wird garantiert actionreich, etwas schmutzig und laut. Moderiert werden die Wettbewerbe von Jessica "Jess" Schöne."Checkpoint - Die Battle Challenge" wurde im Auftrag des ZDF von Visual Bridges GmbH unter Regie von Jonas Lang produziert. Die redaktionelle Verantwortung beim ZDF liegt bei Alica Pohle und Klaus Wersin. Der gesamte Wettbewerb ist am 29. Oktober ab 20:10 Uhr bei KiKA zu sehen. Ab dem 27. Oktober sind die beiden Battles als zwei separate Folgen auf kika.de und im KiKA-Player abrufbar.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/5354442