Starke Nachfrage und höhere Preise haben Mercedes-Benz im dritten Quartal zu einem Gewinnsprung verholfen. Der Konzern heb sogar seinen Jahresausblick an. Am Markt kamen die als "stark" bezeichneten Quartalszahlen des Autobauers zunächst recht gut an. Doch im Handelsverlauf fällt die Mercedes-Aktie ins Minus. Wohin der Dax-Wert in der nahen Zukunft strebt. Von Juli bis September verdiente Mercedes-Benz vor Zinsen und Steuern 5,2 Milliarden Euro ...

Den vollständigen Artikel lesen ...