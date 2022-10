NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Puma SE nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 76 Euro belassen. Der Sportartikelhersteller habe robust abgeschnitten, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies und die bestätigte Prognose unterstrichen die Widerstandsfähigkeit des Unternehmens gegenüber den aggressiven Preisreduzierungen, die derzeit die Wettbewerber Adidas und Nike vornähmen. Der starke Rückgang der Aktienbewertung ignoriere, dass es laufend Beweise für die hohe Beliebtheit der Marke gebe./la/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2022 / 02:38 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2022 / 02:38 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006969603

PUMA-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de