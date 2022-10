DJ PTA-News: Altech Advanced Materials AG: ALTECH STARTET MACHBARKEITSSTUDIE FÜR ZUKUNFTSWEISENDE HERSTELLUNG VON FESTKÖPRPERBATTERIE

Highlights * Leadec Automation & Engineering GmbH als leitende Ingenieure für Machbarkeitsstudie zur Realisierung einer Produktionsanlage für Festkörperbatterien CERENERGY® bestellt * CERENERGY® -Werk mit einer jährlichen Produktionskapazität von 100MWh soll in Schwarze Pumpe entstehen * Leadec verfügt über umfassende Erfahrung in der Zellproduktion, Modul- und Verpackungsentwicklung von Batterien

Die Altech Advanced Materials AG (nachfolgend auch "Gesellschaft") (FRA: AMA1) gibt bekannt, dass der Auftrag für die Ingenieursleistungen für die gestartete Machbarkeitsstudie zur Realisierung einer 100MWh-Produktionsanlage für Natrium-Aluminiumoxid-Festkörperbatterien vergeben wurde. Mit den Ingenieursleistungen der Machbarkeitsstudie für das Batteriewerk, das in Schwarze Pumpe, Sachsen, gebaut werden soll, wurde Leadec Automation & Engineering GmbH (nachfolgend auch "Leadec") beauftragt. Das Projektteam von Leadec hat bereits mit Unterstützung des Fraunhofer IKTS seine Arbeiten am zukünftigen Produktionsstandort aufgenommen.

Grundlage für die Beauftragung ist die kürzlich geschlossene Joint-Venture-Vereinbarung der Altech Gruppe mit dem weltweit führenden deutschen Batterieinstitut Fraunhofer IKTS ("Fraunhofer"). Ziel des Joint-Ventures ist die zügige Kommerzialisierung der revolutionären CERENERGY® Natrium-Aluminiumoxid-Festkörperbatterie (SAS), die von Fraunhofer entwickelt wurde (siehe Meldung vom 13.09.2022). CERENERGY®-Batterien sind eine umweltfreundliche und ressourcenschonende Alternative zu Lithium-Ionen-Batterien für die gewerbliche und industrielle stationäre Energiespeicherung auch aus regenerativen Quellen. CERENERGY®-Batterien sind feuer- und explosionssicher, haben eine Lebensdauer von mehr als 15 Jahren und funktionieren in allen Klimazonen, auch unter extremen klimatischen Bedingungen. Grundstoff dieser Batterietechnologie ist Kochsalz. Große Mengen an kritischen, teuren und umweltbelastenden Materialien wie Lithium, Kobalt, Graphit und Kupfer werden nicht benötigt, sodass Metallpreissteigerungen und Problemen in der Lieferkette keine Auswirkung auf den Produktionsprozess und die Nutzung haben.

"Wir freuen uns, Leadec als federführendes Ingenieursbüro für Altechs CERENERGY® 100MWh Projekt an unserer Seite zu haben. Leadec verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der Batterieherstellung und wird eine Schlüsselrolle beim Vorantreiben der endgültigen Machbarkeitsstudie zur Kommerzialisierung der CERENERGY® Natrium-Aluminiumoxid-Festkörperbatterien spielen", so Uwe Ahrens, Vorstand von Altech Advanced Materials AG.

Über Altech Advanced Materials AG

Die Altech Advanced Materials AG (ISIN: DE000A2LQUJ6) mit Sitz in Heidelberg ist eine an der Frankfurter Wertpapierbörse im Regulierten Markt notierte Holdinggesellschaft. Ziel des Unternehmens ist es, am Markt für Lithium-Ionen-Batterien für die Elektromobilität durch innovatives und leistungsstarkes Anodenmaterial auf Basis von hochreinem Aluminiumoxid (HPA) zu partizipieren. Ein weiterer Schwerpunkt liegt im Bereich der Festkörperbatterien für den stationären Batterieeinsatz.

Weitere Informationen unter: http://www.altechadvancedmaterials.com

Über Leadec

Leadec ist ein weltweit führender Dienstleistungsspezialist für Fabriken über deren gesamten Lebenszyklus und die dazugehörige Infrastruktur. Seit 60 Jahren unterstützt das deutsche Unternehmen Kunden aus der Fertigungsindustrie bei Planung, Installation und Automatisierung von Fabriken. Leadec unterstützt seit vielen Jahren OEMs und Zulieferer im Bereich der Batterieproduktion und E-Mobilität. Dabei deckt das Unternehmen das gesamte Spektrum von der Zellfertigung über die Modul- und Packproduktion bis hin zu Lösungen im Bereich Recycling und Batterie-Demontage ab. Leadec beschäftigt weltweit rund 20.000 Mitarbeiter und ist mit seinen Teams an mehr als 300 Standorten weltweit vertreten.

