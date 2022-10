IT-Dienstleister FPT Software Europe und Werkstoffhersteller Covestro gehen langfristige Partnerschaft für Transformationsprojekt ein.

FPT Software Europe, ein führender Technologie- und IT-Dienstleister mit Hauptsitz in Vietnam, und die Covestro AG, ein weltweit führender Hersteller von Polymerwerkstoffen, gehen eine strategische Partnerschaft ein. Im Rahmen eines mehrjährigen Vertrages unterstützt FPT Software Europe den DAX-Konzern mit seiner jahrelangen Erfahrung bei der Migration von 290 Applikationen auf die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS) und begleitet die Transformation des Unternehmens mit umfassenden Services. Covestro profitiert dabei von FPTs Best-Shore-Modell, welches schnelle und kosteneffiziente Prozesse ermöglicht. Experten von FPT vor Ort in Deutschland und Vietnam arbeiten im Projekt gemeinsam zusammen, um die Kundenwünsche jederzeit rasch umzusetzen und einen lückenlosen Service zu garantieren.

Startschuss für die nächste Generation der IT-Infrastruktur

Innerhalb der nächsten Jahre begleitet FPT Software Europe den gesamten Transformationsprozess von Covestro. Beginnend mit der Bewertung der Kundenanforderungen wird der Cloud-Experte die Legacy-Systeme des Chemieriesen analysieren und auf die AWS-Infrastruktur angepasste Lösungen designen und implementieren. Zu den Kernaufgaben von FPT Software Europe im Migrationsprozess zählt dabei unter anderem das Refactoring von Bestandsapplikationen, um deren Funktionalität im neuen Ökosystem zu erhalten und gleichzeitig das volle Potenzial der neuen Plattform für den Kunden zu heben. Mit dem Wechsel zu AWS setzt die Covestro AG sich das Ziel, eine höhere Sicherheit für Produktivsysteme und geschäftskritische Workloads zu schaffen. Des Weiteren erzielt das Unternehmen durch die Migration in die Cloud zusätzliche Vorteile wie die On-Demand-Skalierbarkeit von Ressourcen, eine höhere Produktivität sowie die Senkung von Investitions- und Betriebskosten. Mit dem Schritt in die Cloud legt Covestro den Grundstein für weitere Initiativen zur digitalen Transformation.

DAX-Unternehmen profitiert von Expertise bei der Cloud Migration

Als Kunde von FPT Software Europe profitiert Covestro von der umfassenden Expertise des vietnamesischen IT-Dienstleisters, der bereits zahlreiche umfangreiche Cloud-Migrations- und digitale Transformationsprojekte erfolgreich durchgeführt hat. Zum Kundenstamm zählen unter anderem Großkonzerne wie Schaeffler, RWE, Innogy oder E.On. Ausschlaggebend für eine Zusammenarbeit mit FPT Software Europe ist nicht zuletzt die Verfügbarkeit von 600 hochqualifizierten, zertifizierten AWS-Experten sowie von rund 20.000 bestens ausgebildeten IT-Fachkräften insgesamt, die es dem AWS Advanced-Partner erlauben, das Projekt in kürzester Zeit und mit höchster Qualität umzusetzen.

Der Vertragsabschluss beider Parteien signalisiert dem deutschen Markt erneut, dass FPT Software Europe dank seines einzigartigen Best-Shore-Models sowohl über die notwendigen Ressourcen als auch Kompetenzen verfügt, Transformationsprojekte jedweder Größe erfolgreich handzuhaben und erfolgreich zum Abschluss zu bringen.

Bereits jetzt führen FPT Software Europe und Covestro Gespräche über weitere zukünftige gemeinsame Projekte in anderen Bereichen wie Managed Services, Cloud Services mit weitergehender Anwendungsentwicklung und SAP-Implementierungsservices.

"Im Zuge unseres Versprechens, Covestro bei der Beschleunigung der Cloud-Migration zu unterstützen, haben wir in kürzester Zeit Projektteams aus Cloud-Experten zusammengestellt, die Tag für Tag eng mit den Ansprechpartnern des Konzerns zusammenarbeiten", erklärt Le Hai, CEO von FPT Software Europe. "Mit der geballten Kompetenz von 600 zertifizierten AWS- und 300 zertifizierten Microsoft-Experten sowie Tausenden weiteren Entwicklern ist FPT Software Europe jederzeit in der Lage, europaweit Unternehmen dabei zu helfen, Cloud-Großprojekte voranzutreiben und ein solides Fundament für weiterführende Initiativen der digitalen Transformation zu legen."

Über Covestro:

Covestro zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.

Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2021 erzielte Covestro einen Umsatz von 15,9 Milliarden Euro. Per Ende 2021 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 17.900 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen).

Über FPT Software Europe:

FPT Software Europe mit Sitz in Essen ist Teil von FPT Software, einem globalen Technologie- und IT-Dienstleister mit Hauptsitz in Vietnam, der einen Umsatz von mehr als 632,5 Millionen US-Dollar und 25.500 Mitarbeiter in 28 Ländern erzielt. Als Pionier der digitalen Transformation bietet das Unternehmen erstklassige Dienstleistungen in den Bereichen intelligente Fabriken, digitale Plattformen, RPA, KI, IoT, Unternehmensmobilität, digitale Produktentwicklung, Cloud, AR/VR, Geschäftsanwendungen, Anwendungsdienste, Managed Services usw. Das Unternehmen hat mehr als 1.000 Kunden auf der ganzen Welt, darunter 85 Fortune-Global-500-Unternehmen in den Branchen Luft- und Raumfahrt, Fertigung und Automobilbau, Banken und Versicherungen, Logistik und Transport, Gesundheitswesen und Biowissenschaften, Einzelhandel, Versorgungsunternehmen und Energie und viele mehr. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://www.fpt-europe.de/

