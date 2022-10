WERBUNG Liebe Börsianerinnen, liebe Börsianer, gestern erklärte der Direktor der Internationalen Energieagentur, Fatih Birol, die Welt befindet sich in "the first truly global energy crisis". Zu Deutsch: Die Welt befindet sich in der ersten echten globalen Energiekrise. Dieser Einschätzung hängt auch die deutsche Bundesregierung an. Lassen Sie mich witzeln: So hat unser Wirtschaftsminister schon einmal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...