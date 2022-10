NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Air Liquide nach Zahlen für das dritte Quartal von 150 auf 160 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Konzern überzeuge mit seiner Preismacht und der Barmittelgenerierung, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Ein schwächerer Absatz mit der europäischen Großindustrie sei unter anderem durch die Geschäfte mit Elektronik- und Gesundheitsunternehmen aufgefangen worden. Der Analyst hob die Gewinnerwartungen an./mis/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2022 / 19:07 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2022 / 04:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000120073

