NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Iberdrola nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 12,75 Euro belassen. Angesichts der guten Resultate der ersten neun Monate sei der Versorger auf Kurs zu den Jahreszielen, schrieb Analyst Fernando Garcia in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./mis/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2022 / 02:42 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2022 / 02:42 / EDT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXES0144580Y14