Frankfurt (www.fondscheck.de) - Dem jüngsten Aufschwung der Aktienmärkte folgen Anleger*innen noch nicht, so die Deutsche Börse AG."Die Zinserwartungen sind weiterhin vorhanden und auch die konjunkturellen Sorgenfalten sind nicht kleiner geworden", würden Ralf Umlauf und Ulrich Wortberg von der Helaba begründen. Marktteilnehmer würden aber womöglich auf eine Verlangsamung des Zinszyklus in Richtung Jahresende und 2023 setzen, nicht nur in Europa, sondern auch in den USA. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...