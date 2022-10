Bed Bath & Beyond hat Interimschefin Sue Gove dauerhaft zum CEO benannt. Nach der Ankündigung fiel die Aktie zeitweise um zehn Prozent. Erst am Dienstag hatten die Titel nach einer starken Rallye 24 Prozent zugelegt.

Gove, ein Vorstandsmitglied des Unternehmens und langjährige Einzelhandelsberaterin, übernimmt die Position laut CNBC zu einem entscheidenden Zeitpunkt. So versuche Bed Bath, die rückläufigen Umsätze umzukehren, Kunden zurückzugewinnen und die Beziehungen zu den Lieferanten zu stärken. Außerdem bereite sich das Unternehmen auf das Weihnachtsgeschäft vor, ein Schlüsselquartal, das darüber entscheiden könnte, ob es seine Finanzen stabilisieren kann.

Gove ist seit dem Sommer Interimschefin, nachdem der Vorstand des Unternehmens den früheren CEO Mark Tritton entlassen hatte. Gove hat bereits größere Veränderungen bei Bed, Bath & Beyond durchgeführt. Ende August kündigte das Unternehmen in einer Telefonkonferenz mit Investoren Kostensenkungen und einen neuen Kredit an.

So sollten 150 der Läden geschlossen und die Zahl der Mitarbeiter in der Zentrale und in der Lieferkette um etwa 20 Prozent reduziert werden. Das Unternehmen sicherte sich neue Finanzmittel in Höhe von mehr als 500 Millionen US-Dollar, einschließlich eines Darlehens in Höhe von 375 Millionen US-Dollar.

Die BBBY-Aktie ist in diesem Jahr bereits um etwa 63 Prozent gefallen. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens liegt jetzt bei etwa 425 Millionen US-Dollar.

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion

FAST BREAK ist nicht zu stoppen: Der neue Börsendienst aus unserem Hause hat nun die restliche Short-Position auf Tesla geschlossen. Das unglaubliche Ergebnis: 200 Prozent Performance in nur wenigen Tagen. Der Chefredakteur Stefan Klotter hat bereits die nächsten Trades ausgemacht. Erfahren Sie hier mehr.

Enthaltene Werte: US0758961009