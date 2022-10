Puma: Jahresziele bestätigt - Außerdem: Top informiert mit unserem HSBC Inflation Spezial

Werbung



Der Sportartikelkonzern Puma legte am Mittwochmorgen seine Quartalszahlen vor. Dabei stiegen die Umsätze um 17% (währungsneutral). Der Ausblick für das Gesamtjahr wurde bestätigt. Damit setzt Puma ein positives Zeichen, nachdem jüngst Konkurrent Adidas die Jahresziele drastisch senkte. Dennoch wies CEO Bj&xF8;rn Gulden auf die angespannte und fordernde Marktsituation hin. Dennoch wolle man weiter beispielsweise in Mitarbeiter und Infrastruktur investieren. Der Fokus liege auf Umsatzwachstum statt auf kurzfristiger Gewinnoptimierung. Inwieweit die vorgelegten Zahlen und Ausblicke positive Impulse für den Kurs der Puma-Aktie liefern, bleibt abzuwarten. Seit Jahresbeginn geriet der Aktienkurs mehr und mehr unter Druck.







In der Eurozone stehen wir kurz vor dem nächsten Zinsentscheid der EZB. Anfang November tagt auch die FED erneut, um über die weiteren Handlungsmaßnahmen gegen die anhaltende Inflation zu beraten. Wir nahmen dies zum Anlass, Sie in einem aktuellen HSBC Spezial über die rekordverdächtigen Konditionen bei einigen Derivaten zu informieren, welche durch die drastisch angestiegene Inflation und damit einhergehende Volatilität an den Aktienmärkten möglich sind. Den Spezial-Artikel finden sie unter folgendem Link:

Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



