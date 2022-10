Mit Kraft-Wärme-Kopplung wurden im Q3 ca. 79 Mio. € umgesetzt, eine Verdopplung in 12 Monaten. Bei Neuanlagen (+ 60 %) und auch beim Service (+ 44 %) lief es bestens. Alles ist vorläufig, die endgültigen Zahlen stehen am 21. November auf dem Plan. Weniger erfreulich ist das Bild beim Auftragseingang. Dieser schrumpfte um 14 % auf 37,6 Mio. €, insbesondere aus dem Ausland wurde weniger geordert. Für dieses Jahr rechnet 2G Energie aber weiterhin mit 290 bis 310 Mio. € Umsatz. Die 2G-Aktie hatte im April ihr Allzeithoch bei 33,25 € markiert.



