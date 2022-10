Pressemitteilung der DEAG Deutsche Entertainment AG:

DEAG übernimmt Mehrheit an irischer Ticketing-Plattform tickets.ie

Die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft ("DEAG") setzt ihren internationalen Expansionskurs erfolgreich fort und baut ihren starken Ticketing-Bereich weiter aus. Über ihre britische Tochtergesellschaft MyTicket Services Ltd erwirbt die DEAG eine Mehrheitsbeteiligung an dem irischen Unternehmen Oshi Software Limited ("Oshi"), Betreiber der Ticketing-Plattform tickets.ie. John O'Neill, Gründer und Geschäftsführer von Oshi, bleibt als Anteilseigner am Unternehmen beteiligt und wird die Gesellschaft langfristig weiterführen. Mit der Akquisition baut die DEAG den Anteil von Dritt-Content im Ticketing ...

