Vom 22. bis 23. Oktober fand im Paris Event Center die 16.VapExpo statt. Sie bot E-Zigarettenmarken, Händlern, Fachleuten und Verbrauchern die Gelegenheit, gemeinsam aktuelle Trends und neue Innovationen in der Branche zu erörtern.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221026005462/de/

ECO series (Photo: Business Wire)

Die VapExpo in Paris ist mit ihrer weltweiten Reichweite und dem europäischem Schwerpunkt die einflussreichste Messe der Vaping-Branche in Frankreich. FEELM, das Flaggschiff der Zerstäubungstechnologie des weltweit größten Vape-Herstellers SMOORE, präsentierte auf der Messe eine Bandbreite an Lösungen und individuellen Einweg-Vapes für europäische Kunden.

Auf dem europäischen Markt wurde der Einweg-Vape HEXA GO, der über die Technologie FEELM Max verfügt, bereits in Belgien und den Niederlanden vermarktet und hat unter den dortigen Verbrauchern gute Resonanz gefunden. Aufgrund der größeren Anzahl an Zügen und des samtig-seidigen und bis zum letzten Zug gleichbleibend guten Geschmacks findet FEELM Max auf dem europäischen Markt immer mehr Anklang. Im Ausstellungsbereich teilte FEELM mit, dass die Produkte auch in Italien, Großbritannien, Deutschland, Frankreich und anderen europäischen Märkten erhältlich sind.

Der Entwicklung in den Vereinigten Staaten folgend, findet auch auf dem europäischen Markt ein Übergang vom offenen zum geschlossenen System statt. Daten von ECigIntelligence zufolge entfallen in Frankreich inzwischen rund 33 Prozent aller Verkäufe auf geschlossene Produkte; die Entwicklung im Vereinigten Königreich hat einen Höchststand von 40 Prozent erreicht und zeigt keine Anzeichen für eine Abschwächung. Auf der Messe prognostizierten viele Einzelhändler, dass der Anteil der in ihren Geschäften verkauften geschlossenen Produkte noch weiter zunehmen wird.

Auf dem Markt für geschlossene Systeme gibt es geschlossene Pods und Einweg-Vapes. In den letzten zwei Jahren ist die Zahl der Nutzer von Einwegprodukten rasch gestiegen und insgesamt zur am schnellsten wachsenden Kategorie geschlossener Produkte geworden. Einwegprodukte sind für eine große und wachsende Zahl von Verbrauchern attraktiv, da sie einfach handhabbar sind und einen guten Geschmack haben. Die Branche durchläuft jedoch eine rasante Transformation, da die potenziellen Umweltprobleme im Zusammenhang mit Einweg-Vapes inzwischen mehr Beachtung finden und die Verbraucher stärker sensibilisiert sind.

FEELM ist hier bereits wegweisend und hat auf der VapExpo in Paris seine Serie Eco (eco-friendly) als passende Lösung vorgestellt. Angesichts der Auszeichnung mit dem IF Design Award, dem Red Dot Award und anderen weltweiten Designpreisen liegt die Eco-Serie bei diesem neuen Trend in Richtung Umweltbewusstsein bei Einweg-Vapes ganz vorne. Sie wurde überdies in Birmingham (Großbritannien) und Stuttgart (Deutschland) ausgestellt und rückt ins Blickfeld vieler führender Anbieter der europäischen Vaping-Branche.

Die auf der Pariser VapExpo vorgestellte ECO-Serie von FEELM setzt hinsichtlich der Produktverpackung auf ein integriertes Design, denn sie besteht insgesamt aus biologisch abbaubaren Materialien. Das innovative Design der Verpackungsfreiheit und Produktintegration maximiert das Ziel von FEELM, kohlenstoffarm und umweltfreundlich zu sein. Die ECO-Serie zielt auf eine breite Anwendung umweltfreundlicher Ressourcen, um das ursprüngliche Plastik, Silikon und andere biologisch nicht abbaubare Materialien zu ersetzen; sie ist recycelbar, wasserfest, leicht, stabil, reißfest und hat eine einzigartige Textur.

Gleichzeitig bestehen die in der ECO-Serie verwendeten Hilfsmaterialien wie etwa die internen Halterungen aus biologisch abbaubaren Materialien mit PLA (Polymilchsäure), die mehr Gewicht Wert auf Biosicherheit, schnelle Zersetzung und Umweltfreundlichkeit legen. Verglichen mit herkömmlichen E-Zigarettenprodukten liegt bei der Eco-Serie der Kunststoffanteil um mehr als 50 Prozent niedriger, während die Verpackung ganz ohne Kunststoff auskommt.

FEELM wurde für seine kontinuierlichen Maßnahmen auf dem Gebiet der Klimaneutralität bereits mit dem "Carbon Neutral Technology Pioneer Award" ausgezeichnet. Anfang Mai verkündete FEELM sein Ziel der Kohlenstoffneutralität, also bis 2050 Kohlenstoffneutralität und bis 2030 30 Prozent des Energieverbrauchs aus erneuerbaren Quellen zu erreichen.

FEELM hat als führender Anbieter auf seinem Gebiet mit FEELM Max die weltweit erste keramische Spulenlösung auf den europäischen Markt gebracht und wird auch weiterhin umweltfreundliche Lösungen einführen, um die lokalen Bedürfnisse in verschiedenen Märkten zu erfüllen. Überdies präsentiert FEELM Max das innovative Design eines "halbtransparenten Mundstücks" auf dem Markt, um auf den Schwachpunkt einzugehen, dass die Nutzer nicht erkennen können, wann die Flüssigkeit aufgebraucht ist; auch dies hat die Aufmerksamkeit vieler Besucher der VapExpo in Paris auf sich gezogen.

Welche weiteren Innovationen werden Einwegprodukte den Verbrauchern in Zukunft bringen? Diese Frage muss der Markt noch beantworten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221026005462/de/

Contacts:

Bluehole New Consumption

Cheng Bianji, (086)13530848319

FEELM Official

feelm@smooretech.com