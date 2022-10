Auch in diesem Jahr traten die bbg, Veranstalter der DKM, und der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute (BVK) am 26.10.2022 zum Auftakt der Messe gemeinsam auf. Konrad Schmidt, Geschäftsführer der bbg, wies auf die klare Entscheidung zur Messe vor Ort hin, die durch Online-Angebote wie die Streaming Days ergänzt wird. Mit insgesamt 276 Ausstellern und einigen neuen Formaten, z. B. Entscheider-Talks und Makler-Round-Tables, startet die 25. DKM in diesem Jahr. Schmidt hält es für die gesamte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...