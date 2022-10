Im durchwachsenen Marktumfeld führt der US-Finanzdienstleister Visa den Dow Jones am Mittwoch mit einem Plus von rund fünf Prozent deutlich an. Trotz Inflations- und Rezessionssorgen hat der Konzern dank hoher Ausgaben der Kunden deutlich bessere Geschäfte gemacht als im Vorjahr und als erwartet.Der Umsatz kletterte um 19 Prozent auf 7,79 Milliarden Dollar, wie Visa bereits am Dienstag nach Börsenschluss mitteilte. Unter dem Strich stand ein Gewinnwachstum von zehn Prozent auf 3,94 Milliarden Dollar. ...

