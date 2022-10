Die Elektromobilität ist weiter auf dem Vormarsch. Zahlreiche Autobauer investieren Milliardenbeträge für den Übergang vom Verbrennungs- zum Elektromotor. Auch BMW entzieht sich diesem Trend nicht und kündigte jüngst Investitionen von 1,7 Milliarden Dollar für die Produktion von E-Autos in den USA an.Rund eine Milliarde Dollar soll in den Umbau des größten BMW-Werks mit einer jährlichen Kapazität von 450.000 Fahrzeugen in Spartanburg fließen. Mit dem Geld sollen die dortigen Produktionslinien für ...

